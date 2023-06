Forza Italia accoglie Massimiliano Bastoni e Gianmarco Senna Gli azzurri invertono rotta e progettano la nuova linea in Europea

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 9 giugno 2023)sembra aver invertito la. Dopo anni in cui il partito fondato da Silvio Berlusconi era il perno del centrodestra, negli ultimi tempi era diventato più un naviglio da abbandonare per i partiti che emergevano come sempre più trainanti. Prima è stato il turno della Lega che con Matte