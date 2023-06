Forza e debolezza della Strategia europea dei dati in vista del Data Act. L’analisi di I-com

Leggi su formiche

(Di venerdì 9 giugno 2023) A tre anni e mezzo dal varodeida parteCommissione(febbraio 2020) si può iniziare a fare un primo bilancio e guardare alle prossime tappe, alcune delle quali imminenti. Con un angolo visuale dal Sud Europa e dunque dall’Italia (ma non solo). Con questo spirito è stato presentato ieri a Bruxelles lo studio “The EU’sStrategy from a multifaceted perspective. Views from Southern Europe”, realizzato da PromethEUs, la rete di think tank dell’Europa meridionale composta dall’Elcano Royal Institute per la Spagna, dall’Istituto per la Competitività (I-Com) per l’Italia, dalla Founon for Economic and Industrial Research (IOBE) per la Grecia e dall’Institute of Public Policy per il Portogallo. L’obiettivo ...