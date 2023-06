Forti | fortissimi | praticamente invisibili | i talenti dell’Under 20 in finale ai mondiali | ma non pervenuti in Serie A

(Di venerdì 9 giugno 2023) La giovane Italia s’è desta, c’è una nazionale che vince ai. È l’Under 20 dei ragazzi del ct Carmine Nunziata, per la prima volta inaidi categoria: con loro il nostro calcio è rinato. Casadei, capocannoniere del torneo, è il nuovo Milinkovic-Savic. Baldanzi sembra Messi. Pafundi, match-winner ieri sera, l’uomo del destino. E poi le parate di Desplanches, Ghilardi un colosso in difesa, Zanotti, Prati e Giovane motorini infaticabili. Peccato che poi in campionato non vedano il campo. Li applaudiamo quando vincono con la maglia azzurra, ma poi non gli diamo fiducia nei club: i numeri smascherano l’ipocrisia italiana sui giovani del nostro calcio. Se escludiamo Tommaso Baldanzi, l’unico che quest’anno ha trovato continuità di impiego ad Empoli, inA i ragazzi di Nunziata hanno collezionato ...

Storie di giocatori, ma soprattutto decisivi, che conducono a un grande protagonista dello sport di oggi: LeBron James , nella stagione in cui è diventato il giocatore con più serie ...Allegri fa giocare i giovani solo se non ha alternative o se sono. Falso. E ridicolo. ... Perché una squadra è forte non solo se i giocatori della rosa sono, ma soprattutto se è ...Storie di giocatori, ma soprattutto decisivi, che conducono a un grande protagonista dello sport di oggi: Lebron James , nella stagione in cui ha superato il numero di serie vinte ...

Forti, fortissimi, praticamente invisibili: i talenti dell’Under 20 in finale ai mondiali, ma non… Il Fatto Quotidiano

La giovane Italia s’è desta, c’è una nazionale che vince ai Mondiali. È l’Under 20 dei ragazzi del ct Carmine Nunziata, per la prima volta in finale ai Mondiali di categoria: con loro il nostro calcio ...Un eventuale esito negativo farebbe sembrare tutto negativo, ma noi abbiamo motivazioni fortissime”. RESPONSABILITÀ – “Come ha detto Miguel Veloso, questa grande responsabilità la avverti per il ...