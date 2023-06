Focalizzati sui server Fortnite fermi verso il Capitolo 4 Stagione 3

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 9 giugno 2023) Si discute tanto oggi 9 giugno dei, visto che diversi utenti questo venerdì stanno facendo i conti con problemi che non consentono di giocare come sempre. In realtà, non siamo al cospetto di un classico disservizio, al contrario di quanto percepito da tante persone qui in Italia in mattinata, considerando il fatto che ogni discorso verte attorno all’uscita del tanto atteso3. Con novità annesse per tutti coloro che hanno imparato ad apprezzare un titolo del genere in questi anni. Vediamo come stanno le cose e quali siano le prospettive per il pubblico. Oggi sono tutti concentrati sui: sta arrivando l’aggiornamento con il...