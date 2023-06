Fiorentina | si decide il futuro Atteso oggi il meeting fra Commisso e Italiano

(Di venerdì 9 giugno 2023) Quella diè una giornata fondamentale per capire quello che sarà ildella. Questo perché, scrive...

- Il più presente in campo fra i nuovi acquisti è il terzino brasiliano Dodò, che mette ... Juventus - Per dare idea del disastro sidi andare controtendenza, iniziando l'esposizione ...La gara sembra avviata ai tempi supplementari quando arriva l'episodio chela gara. La ...- West Ham 1 - 2(4 - 2 - 3 - 1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; ...Paquetá 6,5: Si vede poco, ma di fatto lalui con una palla perfetta che spacca in due la difesa dellae spalanca la porta a Bowen. Benrahma 6: Rompe l'equilibrio trasformando il ...

Pagelle Fiorentina-West Ham 1-2: Bowen decide la Finale, Biraghi e Igor errori pesanti OA Sport

Blog Calciomercato.com: È terminata nel modo peggiore possibile una stagione incredibile, storica sotto tanti aspetti. Un finale drammatico di una stagione veramente ...Il Corriere dello Sport dedica spazio alla questione legata al futuro di Vincenzo Italiano, tra i principali candidati al dopo Spalletti in casa Napoli. "Fiorentina, c'è il vertice ...