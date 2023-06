Fiorentina | Italiano verso la permanenza | la situazione

(Di venerdì 9 giugno 2023) Vincenzo, allenatore della, potrebbe rimanere a Firenze ancora per un’altra stagione. Vicina laVincenzo, allenatore della, potrebbe rimanere a Firenze ancora per un’altra stagione. Secondo quanto riportato dal giornalista Alfredo Pedullà, la dirigenza viola, dopo le avances del Napoli di Aurelio De Laurentiis, avrebbe fatto diversi incontri con l’allenatore per pianificare il futuro della squadra.avrebbe ricevuto anche importanti garanzie sul prossimo mercato e sarebbe molto vicino alla

Un big andrà sicuramente via. Italiano chiederà una Fiorentina più forte e indicherà dove migliorare Labaro Viola

Vincenzo Italiano rimane alla Fiorentina. Dopo l'incontro in mattinata avuto con la dirigenza viola, Italiano ha deciso di onorare il proprio contratto con il club e rimarrà ancora per un altro anno.Vincenzo Italiano onorerà il contratto con la Fiorentina e resterà in viola almeno fino al 2024: questo l'esito dell'incontro con la dirigenza di stamane, nel quale il tecnico ex Spezia ha discusso de ...