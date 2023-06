Fiordelisi prende una decisione netta | “Basta! Non è bello quando una non sta bene”

Leggi su biccy

(Di venerdì 9 giugno 2023) Daè uscita dal GF Vip Antonellaè attivissima su Twitter, dove ha migliaia di fan (Donnalisi e Fiorde), ma anche moltissimi hater. Se da una parte ci sono alcune ragazze che idolatrano l’ex gieffina, dall’altra ci sono tanti utenti che l’attaccano per qualsiasi cosa e che non si sono resi conto che il GF Vip è finito, persone che parlano ancora di Sparta, Persia, e dinamiche che dovrebbero essere rimaste dietro la porta rossa. Ieri pomeriggio Antonella ha incontrato alcune fan ad un evento ed ha scritto su Twitter: “Grazie a tutti per il sostegno di oggi! Ne avevo bisogno. Siete stati carinissimi“. Poche ore dopo l’influencer è tornata per salutare definitivamente il social di Elon Musk: “Troppe cattiverie qui! Non èsoprattuttouna persona non sta! Addio ...