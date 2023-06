Fine vita | il Veneto dà il via libera alla richiesta di suicidio assistito di Gloria | malata di tumore

(Di venerdì 9 giugno 2023) La paziente oncologica, 78 anni, potrà decidere quando porrealle sue sofferenze. È la quarta volta che accade in Italia, la seconda in

Fine vita. Suicidio medicalmente assistito, via libera alla procedura in Veneto. L'azienda fornirà le strumentazioni per ... ilgazzettino.it

Dal Veneto arriva un nuovo via libera ad una richiesta di suicidio assistito. A comunicarlo l'Associazione Luca Coscioni che spiega come il "sì" sia arrivato senza ostruzionismi da parte dell'azienda ...In Veneto per la seconda volta arriva il via libera per un suicidio assistito. Gloria, malata oncologica incurabile, può scegliere di porre fine alla sua vita.