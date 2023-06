Finale Scudetto Primavera 1 2022 2023 | il Lecce trionfa al 121? | Hasic affonda la Fiorentina

(Di venerdì 9 giugno 2023) Ilnelladi. battendo lanell’ultimo atto: termina 1-0. Ritmi medio alti nella prima frazione di gioco. Bene ilnella prima mezz’ora, meglio ilnel quarto d’ora rimanente. Sono però poche le azioni da sottolineare, di cui quella di Berisha è quella più pericolosa, ma il suo destro finsice fuori. 0-0 negli spogliatoi. La seconda frazione invece è più cattiva, con molti più cartellini ed interventi fallosi e, se possibile, ancora meno occasioni da gol. Le squadre, arrivate alla loro ultima partita stagionale, hanno davvero poco da dare, anche per non scoprirsi e subire una rete che sarebbe decisiva in questa. ...

Milano - Virtus Bologna 92 - 82 Comincia bene Milano la. L'Olimpia coi numeri del trio Napier - Shields - Hall si prende subito gara - 1 dopo 40' sofferti e difende il fattore campo, nel suo Forum sold out a quota 12600 spettatori, contro ...I campioni d'Italia si aggiudicano la prima sfida L'Olimpia Milano ha battuto la Virtus Bologna per 92 - 82 in gara 1 della. I campioni d'Italia, sotto 36 - 44 all'intervallo, hanno cambiato marcia nella ripresa, dominata con il parziale di 56 - 38. L'Olimpia ha capitalizzato i 22 punti di Shabazz Napier e ...La partita Sorrento - Sestri Levante di Domenica 11 giugno 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming ladella Pouledi Serie D 2022 - 2023 PIANCASTAGNAIO (SI) - Domenica 11 giugno alle 16, allo stadio Comunale di Piancastagnaio (SI), andrà in scena Sorrento - Sestri Levante ,...

Punteggio con sui s'è entrati nel vialone finale. Buon momento di Milano che è scattata sul 68-64 ma la Vu ha impattato con un appoggio di Belinelli: 69 pari a 6' abbondanti dalla sirena. Dentro ...Il primo atto della finale scudetto se lo aggiudica l'EA7 Milano che manda al tappeto la Segafredo Bologna (92-82), al termine di una gara tesa che finisce con un accenno di rissa tra Shields e Teodos ...