Finale di Champions League | dove vedere la partita su maxischermo a Milano

... l'attaccante nerazzurro ancora una volta protagonista di una serata sfortunata Si conferma lo scarso feeling nelle finali di Lukaku, che esce sconfitto indiLeague nonostante una ...L'Inter perde ladiLeague, ma combattendo fino all'ultimo minuto: la reazione dei social network L'Inter esce sconfitto a testa altissima contro il Manchester City. Unamolto tesa, in cui i ...... 59') e nela Lukaku (83'), Haaland e Onana che si spintonano (85') e a Ederson per perdita ... Leggi anche Manchester come Milano in Europa: ha vinto lacon due club Leggi i commenti ...

Manchester City-Inter 1-0: gol di Rodri! | Diretta finale Champions La Gazzetta dello Sport

Siamo contenti perché abbiamo dato il massimo facendo un grande percorso". Federico Dimarco elogia la sua Inter dopo la sconfitta in finale di Champions League contro il Manchester City. "Stasera ...Grande delusione per i calciatori nerazzurri dopo la sconfitta contro il Manchester City nella finale di Istanbul ...