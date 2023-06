Finale Champions | Inzaghi | “Inter sa cosa fare contro i più forti del mondo”

(Di venerdì 9 giugno 2023) (Adnkronos) – “Noi sappiamo domani il tipo di partita che dovremo. Il City è la squadra più forte al, l’ha dimostrato nelle gare che ha giocato. Noi siamo orgogliosi di essere arrivati fin qua,mo di tutto peruna partita di una concentrazione incredibile. Dovremo limitare gli errori eil massimo”. Lo dice il tecnico dell’, Simone, alla vigila delladiLeague a Istanbulil Manchester City di Pep Guardiola. “Domani sarà la 57esima partita per noi, è un percorso lunghissimo permesso dalle prime 56: abbiamo avuto dei momenti difficili, è in quelli che siamo cresciuti di più. Siamo passati da sconfitte meritate e immeritate, abbiamo messo in campo un impegno ...

Domani sera l' Inter sfiderà il Manchester City nelladiLeague in programma a Istanbul. Un traguardo prestigioso per il club nerazzurro che ad inizio stagione non immaginava minimamente di andarsi a giocare laper salire sul ...Mancini aspetta i reduci della. Italia: test di preparazione contro il Cagliari Primavera . Italia, Mancini cerca risposte in attacco. Il primo problema da risolvere per la ...L'obiettivo è far diventare realtà un sogno . L'Inter si prepara alladicontro il Manchester City: 'Non penso che l'Inter sia sottovalutata, abbiamo tanto rispetto per il Manchester City, che è la miglior squadra del mondo. Abbiamo fatto un grandissimo ...

"E' una bellissima sensazione, non vogliamo fermarci, vogliamo giocarci questa finale nel migliore dei modi": così ai microfoni di Sky Sport Simone Inzaghi alla vigilia della finale di Champions ...