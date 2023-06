Fiat - La Nuova 600 lascia la Polonia

(Di venerdì 9 giugno 2023) Ci siamo quasi: manca meno di un mese alla presentazione ufficiale della600 2023. La Suv elettrica sarà presentata ufficialmente il 4 luglio, però, possiamo dare uno sguardo ai modelli di pre-produzione mentreno la, dove la vettura viene assemblata (nella fabbrica di Tychy). Una bisarca è stata infatti fotografata mentre trasportava sette esemplari della600: in queste foto, inviateci in forma anonima, possiamo vedere tre dei colori che caratterizzeranno laB-Suv. Oltre al rosso dell'immagine d'apertura (che potrebbe caratterizzare anche la versione Red con loghi 600 in tinta carrozzeria), si possono osservare un beige molto particolare e il classico nero con dettagli cromati. Senza camuffature, o quasi. Come nei precedenti ...

Per il momento la Casa di Torino non ha fornito dettagli sul nuovo modelli, limitandosi a rivelare, senza sbandierarlo, il nome della B-Suv. Della 600e, però, sappiamo già moltissime

La nuova Fiat 600 è stata immortalata nella sua forma definitiva e senza camuffature durante il trasporto dalla Polonia