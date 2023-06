Fiat - La Nuova 600 lascia la Polonia

(Di venerdì 9 giugno 2023) Ci siamo quasi: manca meno di un mese alla presentazione ufficiale della600 2023. La Suv elettrica sarà presentata ufficialmente il 4 luglio, però, possiamo dare uno sguardo ai modelli di pre-produzione mentreno la, dove la vettura viene assemblata (nella fabbrica di Tychy). Una bisarca è stata infatti fotografata mentre trasportava sette esemplari della600: in queste foto, inviateci in forma anonima, possiamo vedere tre dei colori che caratterizzeranno laB-Suv. Oltre al rosso dell'immagine d'apertura (che potrebbe caratterizzare anche la versione Red con loghi 600 in tinta carrozzeria), si possono osservare un beige molto particolare e il classico nero con dettagli cromati. Senza camuffature, o quasi. Come nei precedenti ...

Per questa occasione, la Casa del Lingotto ha pubblicato un video ufficiale dove troviamo come protagonista la600e , l'inedito crossover 100% elettrico che verrà presentato ufficialmente ...La600 , in versione elettrica, è apparsa ufficialmente in TV . E lo ha fatto in uno spot in onda questo week end che non è direttamente legato alla vettura. La pubblicità in questione ...I MOTORI DELLA JEEP - Anche se non c'è ancora una data, sembra chiaro che la presentazione ufficiale della600 sia ormai imminente. La crossover sarà basata sulla stessa piattaforma della ...

Nuova Fiat 600 2023: prezzo, uscita, foto, anticipazioni, colori - Quattroruote.it Quattroruote

DEK: [7035808] Il prezzo della vettura è legato ad una promozione di finanziamento con uscita garantita dopo 48 mesi con possibilità di estinguere, permutare o rifinanziare la vettura! Vettura in PRO ...Optionals Fari fendinebbia, Cruise control, Garanzia, Bracciolo porta oggetti, Sedile posteriore sdoppiabile, Sensore pioggia, Keyless Entry/Go, Assistenza alla frenata, Fari Full LED, Android Auto & ...