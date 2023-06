Fiat - La Nuova 600, in rosso, lascia la Polonia

(Di venerdì 9 giugno 2023) Ci siamo quasi: manca meno di un mese alla presentazione ufficiale della600 2023. Prima di vedere laSuv elettrica nelle foto ufficiali il prossimo 4 luglio, però, possiamo dare uno sguardo ai modelli di pre-produzione mentreno la, dove la vettura viene assemblata (nella fabbrica di Tychy). Una bisarca è stata infatti fotografata mentre trasportava sette esemplari della600: in queste foto, inviateci in forma anonima, possiamo vedere tre dei colori che caratterizzeranno laB-Suv. Oltre aldell'immagine d'apertura (che potrebbe caratterizzare anche la versione Red con loghi 600 in tinta carrozzeria), si possono osservare un beige molto particolare e il classico nero con dettagli ...

Ci siamo quasi, manca meno di un mese alla presentazione ufficiale della600 2023 . Prima di vedere laSuv elettrica nelle foto ufficiali il prossimo 4 luglio , però, possiamo dare uno sguardo ai modelli di preproduzione mentre lasciano la Polonia, dove ...

Alcuni modelli di pre-produzione sono stati avvistati mentre lasciavano la fabbrica di Tychy alla volta dell'Italia: manca meno di un mese alla presentazione ufficiale della B-Suv ...