Fiat 600e - Le prime foto e il video ufficiali

(Di venerdì 9 giugno 2023) Ora è certo: la nuova B-Suv di Torino si chiamerà. La sorella maggiore della 500 elettrica appare nelleimmaginipubblicate da Stellantis, protagonista di un nuovolegato all'Incontro Mondiale sulla Fraternità Umana. Il filmato è ambientato in giro per il mondo, dalle strade di Buenos Aires al Ghana fino ad arrivare a Roma: ed è proprio nella capitale italiana che laè stata avvistata nelle scorse settimane, parcheggiata davanti alla Basilica di San Pietro. Per il momento la Casa di Torino non ha fornito dettagli sul nuovo modelli, limitandosi a rivelare, senza sbandierarlo, il nome della nuova B-Suv. Della, però, sappiamo già moltissime cose, dalle dimensioni ai motori che monterà. Sorella della Jeep ...

Fiat 600e: il nuovo crossover elettrico debutta in anteprima

