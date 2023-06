Festini hard a base di droga e alcol dopo il concerto dei Rammstein | due ragazze denunciano il leader Till Lindemann

(Di venerdì 9 giugno 2023)e sesso non consenzienteildei. Sarebbero due le testimonianze in forma anonima di due donne fino ad oggi raccolte dai media tedeschi Ndr e Sueddeutsche Zeitung (Sz) che riguardano il postdeldella band tedesca, il 60enne. Le denuncianti hanno spiegato che i presunti atti sessuali, a cui non avrebbero acconsentito, sono avvenuti durante gli after party della band inondati die alcool. Una delle due testimonianze se confermata sarebbe particolarmente grave. Si tratta di una 21enne che sostiene di essere rimasta priva di sensi in una stanza di albergoun after party e di essere risvegliata con...

a base di alcol, droga e sesso spesso non consenziente. E' il quadro delineato da diverse donne che, intervistate dai media tedeschi Ndr e Sueddeutsche Zeitung (Sz), accusano di abusi Till ...... secondo gli inquirenti chiedeva offerte da devolvere a famiglie messe in difficoltà dal Covid, ma in realtà utilizzava il denaro raccolto per i "". In questo poco avrebbe raccolto poche ...Ci sono poi le tante vicissitudini di Lapo Elkann , coinvolto in brutte storie di droga eche gli sono quasi costate la vita. Infine l'ultimo tragico evento, la morte di Virginia Clara ...

Festini hard a base di droga e alcol dopo il concerto dei Rammstein: due ragazze denunciano il leader Till… Il Fatto Quotidiano

Una delle due testimonianze se confermata sarebbe particolarmente grave. Si tratta di una 21enne che sostiene di essere rimasta priva di sensi in una stanza di albergo dopo un after party e di essere ...Festini hard organizzati per i dopo concerti dei Rammstein La band Rammstein si sarebbe resa colpevole di aver organizzato una serie di festini a base di droga, alcol e sesso, spesso non consenziente, ...