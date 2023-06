Festa della Marina Militare | Mattarella | “Grazie per quel che fate”

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 9 giugno 2023) Si celebra la, che cade ogni anno nell'anniversario dell'Impresa di Premuda del 1918, quando i Mas del guardiaRizzo affondarono la corazzata austriaca Santo Stefano. Schierate nel mare di fronte a La Spezia alcune delle unità maggiori: la portaelicotteri Garibaldi, le fregate Alpino e Marceglia, il pattugliatore Thaon di Revel, il sottomarino Scirè e la nave scuola Vespucci. "Voglio ricordare anche l'impegno instancabile e prezioso profuso a sostegno delle popolazioni vittima di calamità naturali, all'estero come avvenuto in Turchia e in Siria e nel nostro paese per i nostri concittadini di recente in Romagna colpita da alluvione che ha causato vittime e migliaia di sfollati", ha detto il presidenteRepubblica, Sergio, ...