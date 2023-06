FERROVIA ROMA - PESCARA | ' MORTE ANNUNCIATA' ? MARSILIO | ' AVANTI CON FONDI FSC PER OPERA STRATEGICA'

PESCARA - 'Non c'è alcuna rinuncia del Governo al progetto di velocizzazione della- Pescara '. Ad assicuralo è il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, che dopo le notizie relative alla rimodulazione dei fondi Pnrr rispetto all'atteso progetto, e le ...Pescara. "Non c'è alcuna rinuncia del Governo al progetto di velocizzazione della- Pescara. Non è una sorpresa se dovessimo apprendere (cosa che non è stata ancora ufficializzata da nessuna autorità competente) che i primi due lotti non potranno essere finanziati con ...Pescara. "I nostri timori, e le ambiguità del governo, hanno trovato spiegazione e sbocco. La cronaca di una morte annunciata. Il progetto di velocizzazione del collegamento ferroviario trae Pescara, vitale per le due regioni coinvolte, è uscito dal Piano nazionale di ripresa e resilienza": lo dichiarano Nicola Maiale, Leo Marongiu e Francesco Piacente, segretari del Partito ...

