(Di venerdì 9 giugno 2023) Omicidio a Incisa Scapaccino, in provincia di, e potrebbe trattarsi dell'ennesimo caso di. Una donna di circa 50 anni è stata trovata morta in un'abitazione di via XX Settembre: ...

Omicidio a Incisa Scapaccino, in provincia di, e potrebbe trattarsi dell'ennesimo caso di. Una donna di circa 50 anni è stata trovata morta in un'abitazione di via XX Settembre: sul posto carabinieri, vigili del fuoco e ......Adun uomo, di circa 50 anni, ha ucciso la compagna e poi ha tentato di suicidarsi. E' quindi stato portato in ospedale nel capoluogo piemontese dal personale del 118. L'ennesimoè ...Omicidio a Incisa Scapaccino, in provincia di, e potrebbe trattarsi dell'ennesimo caso di. Una donna di circa 50 anni è stata trovata morta in un'abitazione di via XX Settembre: sul posto carabinieri, vigili del fuoco e ...

Femminicidio ad Asti, uomo uccide la moglie e tenta il suicidio: è grave in ospedale leggo.it

Ha ucciso la compagna e poi ha tentato di togliersi la vita. L'ennesimo tragico femminicidio è avvenuto intorno all'ora di pranzo di venerdì 9 giugno a Incisa Scapaccino, in provincia di Asti. L'uomo, ...Omicidio a Incisa Scapaccino, in provincia di Asti, e potrebbe trattarsi dell'ennesimo caso di femminicidio. Una donna di circa 50 anni è stata trovata morta in un'abitazione di via ...