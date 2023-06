Feltri | “Il Gay Pride è diventato un circo | giusto togliere il patrocinio Molti gay la pensano così”

Come ha detto Tajani invece il ritiro del patrocinio " Non riguarda la possibilità del mondodi ... Come ha ricordato Mattianella sua rubrica, Rocca è il governatore che più volte ha detto ......affilando una battuta sul progresso sociale che oramai è talmente veloce da superare i nostri stessi pregiudizi. Però, se uno, per scrupolo cronistico, richiede l'opinione sulle nozzeal ...Come ha detto Tajani invece il ritiro del patrocinio " Non riguarda la possibilità del mondodi ... Come ha ricordato Mattianella sua rubrica, Rocca è il governatore che più volte ha detto ...

Libero, bufera su titolo su gay. Di Maio:"Scriveranno idiozie senza fondi".Feltri: critiche ridicole RaiNews

Il pride a Roma ha creato il paradosso per cui il presidente Rocca da alfiere dei diritti è diventato un fascista ...