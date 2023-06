Fedez torna su Luis Sal | “La favoletta dell’egocentrico” e gli stipendi che non paga

(Di venerdì 9 giugno 2023)spiega l’uscita diSal da Muschio Selvaggio,Sal risponde senza mezzi toni. La replica diarriva subito dopo, nelle sue storie su Instagram. E il teatrino social continua. Questo scontro a distanza era proprio ciò cheavrebbe voluto evitare. “Ho cercato in tutti i modi di evitare questo teatrino inutile in cui gli unici che si divertiranno sarete voi”, dice Federico su Instagram. “Il video in cui spiegavo l’assenza dinon puntava a buttare mer*a su di lui a differenza di quello che lui ha pubblicato oggi”, aggiunge. Ammette che parte di ciò che diceè vera ma c’è qualche ma. “Mi trovo a dover spiegare che lache sfrutta il povero… è vera ma fino ...

A questo è seguita una risposta di, che ha sottolineato gli aspetti legali ed economici che ...

Luis Sal risponde alle accuse di Fedez. Il botta e risposta social tra i due, ormai ex, amici, non si ferma e anche in piena notte sono andati avanti ad accusarsi e difendersi. Il primo a ...In delle nuove storie su Instagram, Fedez risponde al video di risposta di Luis Sal, spiegando meglio cosa si cela davvero dietro questa storia.