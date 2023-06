Fedez risponde a Luis Sal Ma cos' è successo davvero?

... però, Luis Sal. Dopo due mesi di silenzio, pubblica un video sul canale Youtube del podcast, e spiega di essersi sentito "trascurato". " Già si parlava abbastanza di. Quello non ...A quel puntoancora, con delle storie Instagram più istintive, in cui da una parte ribadisce il suo intento non offensivo (' Il mio video non puntava a screditarlo, a differenza del ...Ora la risposta di: "Se questo senso di oppressione nei miei confronti era latente da tanto tempo, perché hai deciso di fondare una società insieme a me due settimane prima di lasciarla ...

Quello tra Fedez e Luis Sal diventa un botta e risposta. Dopo l’attacco del cantante, che ha accusato il suo ex sodale di averlo utilizzato ...Fedez-Luis Sal, episodio 4. Una saga; un botta e risposta senza sosta. Un continuo rintuzzarsi sui social, chi con le stories di Instagram, chi su YouTube. Dopo il video in cui l’influencer e youtuber ...