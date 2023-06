Fedez risponde a Luis Sal | debiti e “calunnie” | volano stracci di notte – VIDEO

(Di venerdì 9 giugno 2023)traSal. Il marito di Chiara Ferragni, nella, ha deciso dire all’ex socio di podcast pubblicando unche troverete in apertura e chiusura del nostro articolo.Sal:e “”,Ilin cui spiegavo l’assenza dinon puntava in... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Eccomi qui. Luis Salcon un video pubblicato sul canale YouTube di Muschio Selvaggio . Dopo le spiegazioni del rapper sulla "sparizione" dell'ormai ex amico, Luis decide di replicare e raccontare la sua ...propone quindi al creator di prendere una pausa, per poi sollecitarlo a trovare una soluzione: "Non mi trovo più nel progetto, non c'è equilibrio e sembra solo il podcast di", la risposta ...Adesso tocca a Luis Sal parlare: ecco tutti i motivi che lo hanno portato a dire addio a Muschio Selvaggio e le cose sono molto ...

Muschio Selvaggio, Luis Sal risponde a Fedez: «Mi sono sentito emarginato, era diventato il suo podcast» - Il video Open

Muschio Selvaggio gate, Fedez nella notte ha risposto via social alle accuse del suo ex collega svelando ulteriori ...Fedez risponde a Luis Sal: debiti e “calunnie”, volano stracci di notte, ecco cosa ha risposto il marito di Chiara Ferragni, il video.