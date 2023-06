Fedez risponde a Luis Sal | «Continui a guadagnare senza fare un ca*zo | vuoi utilizzarmi come fossi un bancomat»

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 9 giugno 2023)“Adesso mi trovo costretto a dover spiegare che la favoletta dell’egocentrico che sfrutta il poveroè vera ma fino a un certo punto”.ha così deciso dire al video in cuiSal dà la sua versione dei fatti in merito all’asormai da tempo a Muschio Selvaggio, il podcast ideato dai due nel 2020. “Se questo senso di oppressione che avevi nei miei confronti era latente da così tanto tempo, perché hai deciso di fondare una società insieme a me due settimane prima di lasciarla, chiedendomi poi successivamente 600.000 euro per una società che non vale nemmeno la metà di questi soldi, vietandomi di dare delle spiegazioni, tramite il tuo manager, e minacciando di raccontare la tua verità se io avessi osato semplicemente dire che tu avevi abbandonato il ...