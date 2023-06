Fedele sbotta | “Lui come Higuain? Non può giocare nel Napoli | può puntare solo alla Serie B”

(Di venerdì 9 giugno 2023) L’opinione di Enricosul giovane attaccante delimpegnato al Mondiale U20, Giuseppe Ambrosino. Enriconon le manda a dire. L’opinionista sportivo, durante un’intervento ai microfoni di Radio Marte, si è soffermato sulle prestazioni di Giuseppe Ambrosino, giovane attaccante delattualmente in forza con gli azzurrini al Mondiale U20. Delle prestazioni che non sono piaciute assolutamente ache, rispondendo alle domande dei tifosi, so è espresso nel modo seguente dichiarando il suo scetticismo: “Deve ancora dimostrare molto. È presto per esaltarlo.”ha ‘richiamato’ coloro che hanno spesso paragonato Ambrosino a Gonzalo. L’opinionista ha sottolineatospesso si tenda ad accostare giovani talenti a grandi ...

