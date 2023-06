Febbre Champions a Telese Terme | maxi-schermo in piazza Minieri per City-Inter

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 9 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAnche asale l’attesa per la finale diLeague in programma domani sera all’Ataturk Olympic Stadium di Istanbul (calcio d’inizio alle ore 21). A contendersi la coppa dalle grande orecchie, come noto, saranno il Manchesterdi Guardiola e l’di Simone Inzaghi. Partita che i tifosi e gli sportivi potranno seguire indove – su richiesta del presidente della locale Pro Loco Telesia – sarà installato un. L'articolo proviene da Anteprima24.it.