Due persone, pare si tratti di anziani di, in provincia di, sono morte carbonizzate a seguito dell'incidente stradale verificatosi sulla statale 640, la- Caltanissetta, all'altezza del bivio per. Viaggiavano ...commenta Due persone sono morte carbonizzate sulla statale 640, la- Caltanissetta. L'auto su cui viaggiavano, dopo un incidente stradale all'altezza del bivio per, è andata a fuoco e per le due vittime non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono ...Tragedia sulla strada statale 640, all'altezza del bivio per. Due le persone decedute in un incidente stradale che, secondo una prima ricostruzione, sarebbe autonomo. Le vittime sono morte carbonizzate. Non è ancora chiara la dinamica. Sul posto stanno ...

Favara (Agrigento), auto va a fuoco dopo un incidente: due persone morte carbonizzate TGCOM

Le vittime, dopo lo schianto, sono rimaste intrappolate all’interno dell’abitacolo della loro utilitaria, una Fiat Panda che dopo l'impatto, si è incendiata e per i due occupanti non c'è stato nulla ...Ascolta l'articolo Due persone, pare si tratti di anziani di Favara (Agrigento), sono morte carbonizzate a seguito dell’incidente stradale verificatosi sulla statale 640, la Agrigento-Caltanissetta, a ...