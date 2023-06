Fabio Rovazzi ed Orietta Berti | fuori il video di La discoteca italiana

(Di venerdì 9 giugno 2023)pubblicano il singolo estivo Lainsieme alche vede come special guest Aldo, Giovanni e Giacomo e Diletta Leotta Uscito ildella hit estiva difeat.Laprodotto dalla casa di produzione Borotalco per la regia di Younuts! e. Guest attoriali il trio Aldo, Giovanni e Giacomo, Diletta Leotta e l’Orchestra Casadei. Come location l’artista ha scelto la sede Universal Music Italy Milano, Crazy Pizza Milano e Balera dell’ Ortica Milano. I costumi sono stati curati da Nick Cerioni....

La Discoteca Italiana è la nuova hit estiva realizzata dallo youtuber italianoe dalla cantante Orietta Berti. L'imprevedibile duo musicale aveva già collaborato, nel 2022, sul palco della nave da crociera che durante il settantaduesimo Festival di Sanremo aveva ...

La Discoteca Italiana è la nuova hit estiva di Orietta Berti e Fabio Rovazzi, uscita nella giornata di venerdì 9 giugno ...Nel video della canzone di Rovazzi e Orietta Berti "La Discoteca italiana" ci sono, oltre a Diletta Leotta, anche Aldo, Giovanni e Giacomo ...