Ex Hotel De Londres di Napoli | gara dell’Agenzia del Demanio per la riqualificazione in Bim

(Di venerdì 9 giugno 2023)di progettazione per riqualificare Palazzo Pierce – exDe. L’Agenzia del Demanio assegna la progettazione definitiva, esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, da redigere in modalità Bim, per i lavori di miglioramento sismico, efficientamento energetico efunzionale dell’immobile in Piazza Municipio n. 61. Il valore dell’incarico è di 696.397 euro. L’avviso scade il 14 luglio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Gara di progettazione per riqualificare Palazzo Pierce - exDea Napoli. L'Agenzia del Demanio assegna la progettazione definitiva, esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, da redigere in modalita' Bim, per i lavori

