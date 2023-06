Eutanasia | da Veneto secondo via libera a richiesta di suicidio assistito

(Di venerdì 9 giugno 2023) Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Inarriva per la seconda volta, senza ostruzionismi, il "via" da parte dell'azienda sanitaria regionale e dal Comitato etico ad unadi verifica delle condizioni per poter accedere al "medicalmente". Lo comunica l'associazione Luca Coscioni. Si è infatti conclusa per la 78enne 'Gloria' (il nome è di fantasia), malata oncologica veneta, la procedura di verifica delle condizioni e delle modalità per accedere al “”, dopo circa 6 mesi dall'avvio dell'iter. “Gloria”, assistita dai legali dell'Associazione Luca Coscioni cui si era rivolta, aveva infatti iniziato la procedura a novembre 2022, con unaall'azienda sanitaria competente di effettuare tutte le ...

Eutanasia, da Veneto secondo via libera a richiesta di suicidio ... Adnkronos

