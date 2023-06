(Di venerdì 9 giugno 2023) Sulla scia della catena di supermercati tedesca, ancheha deciso di lanciare unagià diventatasui social! Se pensiamo ai discount oggi rispetto a una quindicina di anni fa, possiamo direil cambio in meglio sia stato radicale. Eccezion fatta per la “fiera dello snob” denunciata da Benedetta Rossi dopo gli attacchi alla sua cucina definita sciatta, economica e poco attenta alla qualità dei prodotti,almeno una volta nella vita abbiamo comprato proprio all’o allaha deciso di stupirei suoi clienti con unaimperdibile! – Grantennistoscana.itI prezzi competitivi su quasigli articoli, infatti, hanno attirato nel corso ...

Eppure le cose non sono andateda programma, per lo meno in parte: saltata a causa di ... Ci teniamo a ringraziareper lo sputino offerto'. Presenti alla visita anche l'assessore alla ...Siamo stati costretti,ormai capita spesso, ad intervenire segnalando si vertici dell'azienda sistemi e azioni che non rispettano i contratti nazionali e le leggi.Sicilia spa mentre si ...Bennet:negli anni precedenti, anche in questa festa della repubblica i punti vendita rimarranno aperti.assicura l'apertura mattutina ma con orari diversi per la chiusura (13, 16, 20). ...

Eurospin come Lidl, la collezione è già virale: tutti la vogliono Grantennis Toscana

Corri a prendere il regalo che Eurospin fa a tutti i suoi clienti, fai in fretta perché le scorte non sono infinite! Le promozioni non finiscono mai quando si parla di supermercati e grandi catene che ...Eurospin ricorda a tutti di essere una delle migliori realtà del territorio, con il lancio di una campagna promozionale veramente unica nel suo genere, al cui ...