(Di venerdì 9 giugno 2023) L’inarrestabile ascesa del debito pubblico americano, le criptomonete, l’, il controllo sociale e le aspettative sull’inflazione. Su questi argomenti abbiamo intervistato lo scorso 2 giugno Francesco Simoncelli. La conversazione è durata quasi un’ora, quindi vi invitiamo ad ascoltarla integralmente a questo indirizzo, mentre quello che segue è un estratto dei passaggi più significativi. MARCO HUGO BARSOTTI: Chi è Francesco Simoncelli? FRANCESCO SIMONCELLI: Sono un divulgatore che ha iniziato la sua carriera nel 2010 aprendo il sito web francescosimoncelli.com. Sono attivo da oltre 13 anni e mi sono principalmente concentrato su argomenti economici e geopolitici, da una prospettiva austriaca e utilizzando gli strumenti metodologici della Scuola austriaca. Sono traduttore di diversi libri, tra cui “L’economia in una lezione” e “Il ...

...abbonamenti Juventus FC 2022 - 2023 previste poi agevolazioni e sconti di alcune centinaia di...per ottenere un cambio nominativo da parte di un abbonato e per caricare in modoi titoli d'...Dialoghi sul destino dell'Occidente (Rubbettino, pagine 150,16,00) presentato a Roma, presso ... l'incedere della civiltà, altro punto cardine del dialogo tra Fisichella e Adornato. E' ...La visione sarà garantita anche in chiaro, su Rai Sport (canale 227 del decoder e 58 del... notebook e dispositivi mobili (tramite sito o scaricando l'app) al prezzo di 3,99. Andata, ...

Euro digitale: a grandi passi verso socialismo e sorveglianza alla cinese Nicola Porro

In generale, queste misure riguardano parti fondamentali del Piano nazionale di ripresa e resilienza, come appunto l'energia e la transizione digitale. Secondo il regolamento ... 3,7 miliardi di euro ...Annuncio vendita Citroen C5 Aircross Aircross BlueHDi 130 S&S EAT8 Feel Pack nuova a Magenta, Milano nella sezione Auto nuove di Automoto.it ...