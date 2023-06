Eterna giovinezza | i 70 sono i nuovi 50

Leggi su panorama

(Di venerdì 9 giugno 2023) Gli ultra 65ennisempre più numerosi in Italia (fra trent’anni il rapporto anziani-giovani sarà di 7 a 10), sempre più attivi e protagonisti di consumi economici e rinnovate stagioni affettive. Non solo: per molti la terza età non significa abbandono del lavoroo degli impegni. Che, invece,un elisir per salute fisica e benessere mentale. Guai a chiamarli vecchi. I Settantennials non ci pensano nemmeno a mollare, vogliono giocarsela fino alla fine, al punto che non disdegnano nemmeno di cercare l’anima gemella.consapevoli di avere il potere economico in mano, grazie ai risparmi di una vita, hanno capacità di spesa elevata, una discreta salute che curano molto e, in quanto tali,corteggiatissimi dalle aziende. Non parliamo di brand dei pannolini o delle dentiere, ma di imprese che offrono servizi di ...