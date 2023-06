“Escluso dal programma” Temptation Island | la decisione a poco dal via | “Non c’era altra scelta”

Leggi su tuttivip

(Di venerdì 9 giugno 2023) Oggi sono ufficialmente cominciate le registrazioni delestivo più atteso in assoluto e anche da parecchio, essendo saltato lo scorso anno con grandissimo dispiacere dei suoi tanti e affezionati fan.2023 è realtà e arrivano news. Un ex del GF Vip pareva sicuro. Sarebbe stato silurato. In verità che anche di più in questa scottante faccenda ancora tutta da confermare. L’ex gieffino che era riuscito ad entrare a far parte del cast in qualità di baldo tentatore sarebbe stato silurato in quanto non si sarebbe attenuto al regolamento di. Non avrebbero esitato nel stracciargli il contratto., scoppia già il caso: “Fuori dal” Figuriamoci come si starà sentendo adesso ...