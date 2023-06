Escalation furti in casa | le bande nella notte tornano nell’hinternand avellinese

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 9 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNemmeno il tempo che le Forze dell’Ordine varassero un piano intensificato di controllo del territorio dell’arianese dopo l’efferato furto indell’altra sera, che si registra un nuovo tentato colpo, stavolta nell’hinterland. A denunciarlo una famiglia residente a Monteforte Irpino, in via Alvache, per fortuna pare non abbia avuto il trattamento riservato agli imprenditori di Grottaminarda, picchiati e minacciati con armi dai malviventi. La famiglia al risveglio a trovare una finestra forzata, ma soprattutto non ha trovato l’autovettura parcheggiata all’interno della villetta. Immediata la telefonata ai Carabinieri che, poco dopo, avrebbero ritorvato l’automobile abbandonanta in una zona di campagna poco distante. Resta da capire, e in questo senso le indagini dei Carabinieri sono in ...