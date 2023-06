Erdo?an l' ha scelta per contrastare l' inflazione Hafize Gaye Erkan è la prima donna a capo della Banca centrale turca

(Di venerdì 9 giugno 2023) 44enne turco-americana, la sua nomina sembra in contrasto con l'impianto patriarcale che il sultano ha dato alla società. Ma, ex co-amministratore delegatoFirst Republic ed ex dirigente senior di Goldman Sachs, è favorevole ad un ritorno all'ortodossia finanziaria

. Delle altre due espressioni della destra turca, il ... Lanon è ricaduta su di lui per le sue capacità ma per l'......l'elettorato di Ocoincida con quello didal momento che l'alleanza Ata ha ottenuto i migliori risultati in alcuni dei feudi del presidente, come le aree dell'Anatolia centrale. La...Ankara , 13. Si tengono domenica 14 maggio in Turchia le elezioni per ladel presidente della Repubblica e dei 600 membri del parlamento. I candidati accreditati per la presidenza sono il leader dell'Akp (Giustizia e sviluppo) Recep Tayyip Erdoan, in carica dal 2014,...

Erdogan pronto a lasciare in caso di sconfitta - L'Osservatore Romano L'Osservatore Romano

44enne turco-americana, la sua nomina sembra in contrasto con l'impianto patriarcale che Erdogan ha dato alla società turca. Ma Erkan, ex co-amministratore ...La sospirata finale a Istanbul, dopo i due spostamenti per pandemia nel 2020 e nel 2021, è un esame di immagine per il presidente appena rieletto al ...