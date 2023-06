Erasmus italiano | il progetto pilota è dell’Università di Bergamo e del Ministero

(Di venerdì 9 giugno 2023). È stata annunciata mercoledì 7 giugno dalla Ministrae della Ricerca Anna Maria Bernini la nascita dell’, il nuovo percorso di studi universitari che ambisce a rendere l’offerta formativa più flessibile, valorizzare l’autonomia di atenei e studenti e colmare il gap tra Nord e Sud offrendo allo studente la possibilità di associare più opzioni formative proposte nell’ateneo di iscrizione oppure disponibili in un altro ateneo. Percorso che vede ilin capo alle Università die Reggio Calabria, impegnate fianco a fianco per avviare la progettazione di un’azione sperimentale che permetta ai rispettivi studenti di frequentare insegnamenti presso la sede partner, ottenendone il ...

Abbonati per leggere anche Leggi anche Maturità 2023, ecco come funzionano le prove scritte e il colloquio orale Nasce l'. E il progetto pilota parte da Bergamo e Reggio Calabria ...... direttore Generale del Moige , il MovimentoGenitori, che ha affermato: 'In Italia, il ... Le informazioni sono disponibili per i 37 paesi partecipanti al programma+ dell'UE (27 Stati ...Borse di studio, caro - affitti ed. Sono stati questi i temi al centro del nuovo incontro che il Ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha avuto questa mattina al MUR con i rappresentanti del ...

Nasce l’Erasmus italiano. E il progetto pilota parte da Bergamo e Reggio Calabria la Repubblica

La ministra dell’Università e della Ricerca Bernini ha annunciato la partenza dal prossimo anno di un progetto Erasmus nazionale ...Sergio Cavalieri e Giuseppe Zimbalatti hanno firmato il primo protocollo che dà il via alla fase sperimentale che coinvolgerà dall'autunno le magistrali di Ingegneria e Sceinze della formazione primar ...