(Di venerdì 9 giugno 2023) Il belgasi rivela il più bravo di tutti nella gara di salto deldi. In sella a Delux van T & L, il classe 1983 è stato capace dire al jump-off battendo tutta la concorrenza. Il nativo di Bonheiden, autore di un percorso netto, come altri sette cavalieri, ha fatto segnare il crono di 69.70 secondi anticipando l’olandese Maikel van der Vleuten, secondo con Beauville Z N.O.P. (70.70 secondi), e il tedesco Philipp Schulze Topphoff, terzo con Carla (71.16 secondi). Chiude in top 10, precisamente al 9° posto,su Crack Balou: il lucano, 4 punti di penalità, ha messo a referto un tempo di 69.42 secondi appesantito però dall’errore su una barriera. Domani, in programma, ...

Le quote verranno assegnate alle nazioni non ancora qualificate soltanto dopo la... al massimo 2 quote per Nazione, le migliori 5 squadre si qualificano) 9 -concorso completo ...Le quote verranno assegnate alle nazioni non ancora qualificate soltanto dopo la... al massimo 2 quote per Nazione, le migliori 5 squadre si qualificano) 9 -concorso completo ...

Equitazione, Global Champions Tour Cannes 2023: vince Niels Bruynseels, nono Emanuele Gaudiano OA Sport

Il transalpino Julien Epaillard vince il Grand Prix di Ramatuelle St Tropez (Francia) su Donatello d'Auge: il binomio vince il jump-off con un netto in 38"40. Vi sono altri quattro netti sul secondo p ...La quinta tappa della Longines Global Champions League 2023 è andata in scena a Saint Tropez, in Francia: quattro squadre hanno concluso con 4 penalità, ma la somma dei tempi dei due binomi nella seco ...