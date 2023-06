Equitazione | Fei Nations Cup | la Germania vince battendo l’Ungheria

(Di venerdì 9 giugno 2023) La seconda giornata della tappa di FeiCup di dressage in corso di svolgimento a Pilisjászfalu si è conclusa. Sul campo di gara magiaro, are la gara a squadre è stata la, davanti ai padroni di casa del, con Polonia (che ieri si è presa il pass per Parigi 2024) e Israele che invece si sono ritirate. Per i teutonici, che alla fine hanno concluso a 416.873%, decisive le prestazioni di Franziska Stieglmaier (con Samurai 504 – 71.234%) e Lisa Müller (D’avie FRH – 70.000%), per battere gli ungheresi, secondi con 405.301%. Domani alto giro, altra corsa con una nuova gara in programma nel pomeriggio. Vedremo chi avrà la meglio in un altro momento di dressage. Foto: Shutterstock

La seconda giornata della tappa di Fei Nations Cup di dressage in corso di svolgimento a Pilisjászfalu si è conclusa. Sul campo di gara magiaro, a vincere la gara a squadre è stata la Germania, davant ...