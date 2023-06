“Emily” | il film con Emma MacKey alla ricerca dell’ispirazione per “Cime tempestose”

(Di venerdì 9 giugno 2023) Cosa potrebbe esserci di meglio diildiretto da Frances O’Connor per chi ha incontratoda adolescente? La mia edizione del romanzo diBrontë risale al 1989: letto più volte durante e dopo gli anni del liceo, sul mio vecchio e malandato libro ho molto sottolineato e molto pianto. Mi avrebbe dovuto insegnare che ossessione e amore difficilmente sono sinonimi, mi ha spinto, invece, a cercare per buona parte della mia vita una passione smodata e insana come quella che unisce i protagonisti: Catherine e Heathcliff. Il lungometraggio di O’Connor, nota come attrice ma qui al suo debutto dietromacchina da presa, non è un biopic classico, quanto una riflessione sull’ispirazione da cui la giovane Brontë avrebbe potuto trarre il più celebre romanzo della ...

'Emily', le cime tempestose negli occhi di Emma Mackey

