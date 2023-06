Emilia-Romagna | le acque scure dell’alluvione creano un’enorme macchia scura nel mare di Ravenna | le immagini dall’alto

(Di venerdì 9 giugno 2023) Le ultimesono arrivate ine, in particolare nella zona di Casal Borsetti (), stanno creando unaanche verso il largo. Nel canale in destra di Reno c’è stata una moria di pesci, molti dei quali raccolti nei giorni scorsi, ed è forte l’odore dell’acqua sporca che si getta in Adriatico. Già lunedì 5 giugno era stata segnalata un’ingente quantità di pesci morti nel canale Mandriole, che arriva da Conselice e si inserisce nel Destra Reno. Arpae aveva riscontrato una colorazionedelle, con cattivo odore, e la pressoché totale assenza di ossigeno, che ha causato la moria dei pesci. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

"Anche il 2023 potrà essere un anno complesso, la recente alluvione inh a aggravato la situazione ponendo sempre di più l'accento sugli impatti devastanti del cambiamento climatico".E cioè alcune zone dell', Marche e Toscana così come già individuate dal decreto del governo. La procedura per aderire è stata resa particolarmente semplice e si può fare richiesta ...DOPO LA MORIA DI PESCI 09 giugno 2023 16:41 Fotogallery - Alluvione in, macchia scura in mare a Ravenna - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery - - > leggi dopo - - > slideshow - -...

Alluvione in Emilia-Romagna, in mare a Ravenna si forma una macchia scura TGCOM

Conselice rialza la testa e chiude i centri di accoglienza. Dal 16 maggio quasi mille frane. Continua la partita politica sul commissario. Maturità solo orale per gli studenti ...L’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna il 18 maggio continua ad avere conseguenze devastanti sulla fauna selvatica e sull’ambiente ...