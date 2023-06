(Di venerdì 9 giugno 2023) (Adnkronos) – Fiumi e corsi d’acqua esondati, 290 frane, oltre 500 interrotte, 36.000 persone evacuate e 100 scuole e infrastrutture pubbliche interessate dagli effetti dell’in. Per questo motivo l’Associazione, con oltre 20 anni di esperienza in contesti d’emergenza, è scesa in campo al fianco delle persone e delle comunità colpite dal maltempo. In soli 3 giorni – si legge in una nota – dal 17 al 20 maggio l’Associazione, attivata dalla Regione, è riuscita a costruire una rete operativa capace di fornire supporto e sostegno continuativo in sinergia con le Asl del territorio. In questo momento più di 120 terapeuti volontari stanno intervenendo su vari fronti, ...

... psicoterapeuta e supervisore. Fondamentale, come sottolinea l'esperta, è che questa scelta ... psicologa Stimulus. Scegliere questa forma di relazione però non è facile, sentimenti come ...Foti, va anche ricordato che la testimone al processo Isabel Fernandes, presidente dell'associazione, non ha esitato denunciare e sconfessare lo psicologo in aula sull'uso fatto della ...... sottoponendola alla discussa tecnica della, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, o ... oltre che perito a cui si sono affidate le procure di tutt'. Nel corso degli anni, infatti, ...

Emdr Italia in prima linea nell'emergenza alluvione Emilia-Romagna Adnkronos

Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...Noi e i nostri partner conserviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo, come gli ID univoci nei cookie, per il trattamento di dati personali. Puoi esprimere il tuo consenso o gestire le ...