“Emanuele | lavoratore onesto e duro” | il dolore di San Martino per la morte del 32enne

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 9 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Sgomento. Tristezza. Dispiacere. Profonda vicinanza alla famiglia, a Rosalia. Un’ altra giovane vita spezzata in un attimo”. Così il sindaco di SanValle Caudina, Pasquale Pisano, alla notizia della tragicasul lavoro diPisano, 32anne sammarintese colpito mortamente da una trave mentre era a lavoro in un cantiere di Altavilla. “Sarà andato presto a lavorare come tutte le mattine, un ragazzo che si faceva strada nel mondo, nella vita, impegnandosi in un lavoro- prosegue il sindaco- Un ragazzo che abitava proprio avanti alle scuole elementari, sembra ieri che lo vedevamo andare a scuola. Il dispiacere unanime di tutto il paese si stringe alla famiglia.Oggi mi sento il cuore stretto in una morsa. A nome di tutto San ...