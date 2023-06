Elisa ringrazia Dardust | “Hai impreziosito la mia musica dandole un nuovo bellissimo vestito”

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 9 giugno 2023) MILANO – “Amico mio, ancora un grazie per la visione che hai avuto curando gli arrangiamenti di Intimate Night, haila miaun. Hai creato un mondo sonoro che ha permesso alla mia voce di volare in alto, e alle mie canzoni di scoprirsi e restare sospese, pure, fuori dal tempo. Less is more”. Con queste parole, pubblicate oggi sulla sua pagina Facebook,(foto) ha volutoreper la loro collaborazione nel tour “An intimate night”. Ricordiamo inoltre che il concerto tenuto dainsieme aal teatro degli Arcimboldi di Milano è andato in onda lo scorso 5 gennaio su Rai2. L'articolo L'Opinionista.