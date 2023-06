Eliminare gli sprechi nella ristorazione con l’intelligenza artificiale

Leggi su funweek

(Di venerdì 9 giugno 2023) I dati parlano chiaro: in Italia ogni anno si buttano circa 75 grammi di cibo al giorno. Lo rivela il report diffuso da Waste Watcher International Observatory on Food and Sustainability, stando ai dati raccolti nel mese di gennaio 2023. In Italia si gettano 524,1 grammi di cibo pro capite a settimana e 27,253 kg annui. Uno spreco che solo a livello domestico vale 6,48 miliardi di euro. Cifra che sale vertiginosamente, toccando i 9 miliardi di euro, se si considera anche lo spreco che avviene a monte, nelle filiere di produzione e distribuzione. In un momento storico caratterizzato da una drammatica crisi climatica e da fenomeni naturali sempre più violenti, è indubbia la necessità di, o quantomeno limitare, glie massimizzare le risorse. La siccità dell’inverno appena trascorso e le gravi alluvioni che hanno colpito il Paese in ...