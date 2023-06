Egitto | squalo attacca ed uccide turista in mare ad Hurghada | Mar Rosso | video

(Di venerdì 9 giugno 2023) Un cittadino russo è morto dall’attacco di unosu una spiaggia della città turistica di, sul Mar. Un attacco mortale sotto gli occhi di decine di turisti che hanno ripreso e condiviso ilshock sui social media che documenta il momento in cui l’uomo è statoto e poi divorato dal predatore. Ad annunciare la notizia il consolato generale russo a, invitando i connazionali a prestare attenzione quando sono in acqua e a rispettare rigorosamente qualsiasi divieto di balneazione imposto dalle autorità locali.

23enne russo divorato e ucciso da uno squalo a Hurghada in Egitto: turisti sotto shock assistono alla scena Virgilio Notizie

