Egitto | cittadino russo ucciso da uno squalo nel Mar Rosso

Il console generale russo in, Viktor Voropaev, ha confermato la morte delrusso nelle acque al largo di Hurghada e ha detto che era un residente permanente in, non un turista. ...Tragedia in. Un turista, unrusso, è morto a causa dell'attacco di uno squalo su una spiaggia della città turistica di Hurghada, sul Mar Rosso. Lo ha annunciato sul canale Telegram il consolato ...

Al largo della città egiziana di Hurghada, uno squalo ha attaccato e ucciso un cittadino russo di 24 anni. "La vittima non era un turista ma un residente permanente dell'Egitto", ha dichiarato all'age ..."L'attacco di uno squalo a un uomo (...) ha provocato la sua morte", ha scritto su Facebook il ministero dell’Ambiente egiziano, senza fornire ulteriori dettagli Il video che circola in rete è agghiac ...