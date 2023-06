E’ Sempre Mezzogiorno | Antonella Clerici chiude in festa | «Siamo una grande squadra | ci vediamo a settembre»

(Di venerdì 9 giugno 2023)- E'Non c’è due senza tre e la quarta stagione verrà da sé! E’, la trasmissione deldi Rai 1, ritornerà dopo l’estate per il quarto anno consecutivo. Oggiha chiuso in, con tanto di Orchestra Casadei e una torta in studio, in una “bolgia” come accade negli spogliatoi di una: “una, con un po’ di magone, ma ci. Buona estate” sono le parole di elogio con cui la conduttrice si è congedata – per i prossimi tre mesi – dal pubblico di Rai 1. Una ...

Lacrime agli occhi per Antonella Clerici che chiude E'dicendo addio a Luca ...Antonella Clerici apre per l'ultima volta la finestra di E', le parole per l'Emilia Romagna e il suo pubblico sono ...'L'agricoltura si sta dimostrandopiù ricettiva nell'adozione delle nuove tecnologie ... in generale, le imprese giovanili, meno quelle del

Quando finisce "E' sempre mezzogiorno" 2023 Ecco la data ... Tag24

Non c’è due senza tre e la quarta stagione verrà da sé! E’ Sempre Mezzogiorno, la trasmissione del mezzogiorno di Rai 1, ritornerà dopo l’estate per il quarto anno consecutivo. Oggi Antonella Clerici ...Finisce quindi con gli occhi lucidi l’ultima puntata. Antonella Clerici saluta e ringrazia tutti, dà appuntamento a settembre, augura una felice estate a tutti ma fa in fretta a chiudere, ha gli occhi ...