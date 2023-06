E il presidente chiede il regalo | ' Vorrei l' Europa League'

A chi gliquale regalo desideri ricevere per il compleanno, ildell'Atalanta risponde senza alcun dubbio: 'Che Gasperini mi faccia vincere l'Europa League...'. Oggi Antonio Percassi spegne ...... è la ricetta su cui insiste Meloni, che"attenzione alle rivendicazioni dei Paesi ... Nel frattempo, la Meloni ha ricevuto Shavkat Mirziyoyev , primouzbeko in visita ufficiale in ...Un comparto che in Italiapiù semplificazione. Ne ha parlato Mario Mattioli,della Confederazione Italiana Armatori, in un'intervista a Claudio Brachino per il magazine televisivo ...

Tor Bella Monaca, il presidente Franco chiede al Campidoglio di sbloccare 11 milioni di euro di lavori RomaToday

Il numero uno del club: “Anche io ho un regalo per i tifosi. Con Gasperini pensiamo a una squadra forte che rispetti i parametri finanziari” ...Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, ha provato a sondare un dirigente viola ...