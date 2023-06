Nell'Interal momento Brozovic in vantaggio su Mkhitaryan che comunque ha recuoerato dall'infortunio. In avanti l'altro dubbio di Inzaghi:- Lautaro o laLukaku dal 1'. Nel City un solo dubbio: Walker (favorito) o Aké. Le probabili formazioni della finale di Champions dai nostri inviati a ...Edin, il centravanti dato per favorito nel ballottaggio con Lukaku per affiancare Lautaro ... laè forte. Se dicesse sì - le indiscrezioni filtrano da fonti vicine al club turco - ...... l'attacco di Inzaghi è destinato a cambiare: Correa andrà via,forse (è in scadenza e si ... ma anche in questo caso c'è una: Davide Frattesi. C'è il rischio asta, con Juventus e Milan ...

Dzeko, c'è la tentazione Turchia: ecco l'offerta sul tavolo della punta Calciomercato.com

La Turchia tenta Edin Dzeko. Il Fenerbahce, rivela Sky Sport, ha offerto un contratto biennale alla punta in scadenza con l'Inter: la priorità dell'ex Roma, restano però i nerazzurri. Nei prossimi ...Simone Inzaghi studia l'avversario e prepara una strategia per provare a battere quella che è stata definita la squadra più forte del mondo. Il City diu Guardiola fa impressione, ...